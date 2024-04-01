Тарбаганы принесли весну в Забайкалье

Общество, Фото: Баир Мохосоев, из архива

В заповеднике прилетели первые перелётные птицы, и проснулись сурки



В Даурском заповеднике Забайкальского края каждую весну ждут птиц. Даурские галки в этом году прилетели первыми. Их черно-серые одежды мелькают у дорог и уже стали привычными, а вот немногочисленные пока утки только-только осваивают образовавшиеся в толщах зимнего льда полыньи. Озёра в большинстве своём ещё скованы ледяным панцирем, и доступные участки открытой воды птицы находят на проточных участках реки Онон. Сотрудники Даурского заповедника отметили здесь первых огарей, гоголей, крякв и даже цаплю.



Ещё один вестник весны – тарбаган, самый крупный грызун Забайкалья. Его вес может достигать восьми килограмм. Зимняя спячка тарбагана длится более полугода. Спит он с конца сентября до середины марта - начала апреля. В этом году одна беспокойная семейка, обосновавшаяся на Адон-Челоне, вышла на поверхность 20 марта.



- Тарбаганы живут семьями, образуя колонии. Их жилье в степи заметно благодаря небольшим холмикам – бутанам, которые формируются из земли, выброшенной в процессе многолетнего рытья и чистки нор. Питаются растениями, их семенами, ягодами. Забавно пересвистываются, если замечают что-то их тревожащее. Наблюдать за ними одно удовольствие, - сообщили в пресс-центре заповедника.



Тарбаган – вид, занесённый в Красный список МСОП, Красные книги России и Забайкальского края, так что охотиться на них нельзя и тревожить тоже. Всего на территории, находящейся под охраной Даурского заповедника, проживает примерно около 500 особей.



- Могут ли монгольские сурки предсказывать весеннюю погоду, мы точно не знаем. Зато достоверно можем сказать, если тарбаганы вышли из спячки, значит весна точно пришла, - добавили в заповеднике.



