Они заняли все первые места турнира
Первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в Приморском посёлке Славянка. Участие в соревнованиях приняли около 120 представителей из 8 регионов России.
Команда Бурятии одержала полную победу на турнире. Спортсмены республики завоевали все возможные первые места, сообщает министерства спорта РБ.
Так, в командных соревнованиях юниоры Бурятии заняли первое место, как и юниорки республики. Также они завоевали призовые места:
Юниоры
Первое место - Тимур Бадмаев
Третье место - Дугар Цыбикжапов
Юниорки
Первое место - Виктория Сулаева
Второе место - Ирина Бадашкеева
Третье место - Дарису Гармаева
Третье место - Анастасия Буянова
Юниоры. Парный разряд
Первое место - Илья Дурхисанов – Дугар Цыбикжапов
Третье место - Жигжут Жапов – Тимур Бадмаев
Юниорки. Парный разряд
Первое место - Виктория Сулаева – Ирина Бадашкеева
Смешанный парный разряд
Первое место - Алексей Буянов – Ирина Бадашкеева
Второе место - Дугар Цыбикжапов – Виктория Сулаева
Третье место - Илья Дурхисанов – Сабина Гомжапова
Все спортсмены тренируются в РСШОР, под руководством тренера Баира Раднаева.
Теннисисты Бурятии выиграли первенство ДФО
Общество, Фото:
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