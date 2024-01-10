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Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей

Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Вся трудовая деятельность Анастасии Лукиничны прошла на спиртзаводе в Тарбагатайском районе

Сегодня, 10 января, жительница посёлка Николаевский Анастасия Лукинична Родионова отмечает 90-летие. Об этом рассказали в администрации Тарбагатайского района Бурятии.

Долгожительнице передали именные поздравления от президента России и главы Бурятии. А также вручили подарок от районной и сельской администраций и сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнице трудового фронта.



Анастасия Лукинична родилась в 1934 году, в год переименования Верхнеудинска в Улан-Удэ. Тогда молодая семья Борисовых Луки Антоновича и Екатерины Лаврентьевны только начинала свою жизнь. В городе жилось тяжело, не хватало средств к существованию. Долгое время семья справлялась с трудностями, но на ноги встать молодёжи было всё же проблематично.

Привыкшие с детства трудиться, Борисовы решили выбрать сельскую жизнь, ведь прокормиться на земле немного легче. Для дальнейшей жизни выбрали рабочий посёлок с винокуренным заводом, расположенный неподалёку от города. В те годы Госвинзавод остро нуждался в рабочих руках, поэтому в 1941 году семья переехала жить в посёлок. Однако обустроиться надлежащим образом и построить дом, к сожалению, не успели. Началась Великая Отечественная война. Мама осталась одна с двумя маленькими дочками.

Стратегически важный завод в годы войны продолжал деятельность, поэтому и работа не прекращалась. Но всё же трудно вспоминать, что пришлось пережить в ту пору. Неуютная, тёмная година, наполненная голодом, холодом и тревогой за отца, ушедшего на фронт. 1942 год принёс в дом страшную весть – пропал без вести. Как позже оказалось, в августе 1943-го под Смоленском рядовой Борисов отдал свою жизнь за Родину. Потеря родного человека и война не сломила семью, хоть и легла тяжёлым бременем.

Малышки, как могли, старались поддержать мать. Чтобы немного заработать, девочки объединяли свои усилия и помогали соседям с домашними делами: где дров принести, где воды. Неподъёмными трудными буднями формировался и закалялся характер. 4 класса школы – вот и всё образование. Анастасия Лукинична подростком трудилась в магазине-сельпо, затем кухонным работником в поселковой Чайной.

В 1952 году судьба привела 18-летнюю девушку на спиртзавод. Заводской трудовой путь начался с работы в строительном цехе, затем на дробилке. Позже юная работница стала учеником варщика, а по окончании учёбы получила право называться варщиком – специалистом, который является важным звеном в процессе спиртопроизводства. Со временем завод стал родным для молодой девушки. Здесь же трудились и подруги, было много рабочей молодёжи. Вскоре познакомилась с будущим мужем – Тимоном Тимоновичем Родионовым. Новая семья постепенно стала обживаться. Родились сыновья: Михаил, Василий и Андрей.

Вся жизнь Анастасии Лукиничны прошла на спиртзаводе. Трудовую вахту несла уверенно и грамотно. «Наша бессменная Надежда» - всегда ласково и с добром отзывались коллеги о своей соратнице. Радуются и сегодня, когда встречаются в посёлке. Варщик Родионова неоднократно становилась передовиком производства и победителем соцсоревнований. Премировалась и поощрялась за усердие и трудолюбие. Награждалась многочисленными грамотами и медалями за трудовую доблесть и подвиги. За высокие достижения в производстве в 1971 году награждена орденом «Знак Почёта». В 1987 году заслужила звание ветерана труда.

Такие черты характера, как упорство, настойчивость, постоянство, позволили наработать богатый опыт и сделали из Анастасии Лукиничны хорошего специалиста в своей области. Оптимизм и доброжелательность позволили построить хорошие добрососедские отношения с односельчанами. Анастасия Лукинична приветлива в любое время, всегда с лучистой улыбкой на лице, каким бы не был день.

У Родионовых трое сыновей, шестеро внуков и семеро правнуков. Сыновья и внуки получили образование, каждый в своей области стал хорошим специалистом. Подрастают и правнуки.

- Можно с уверенностью сказать, что Анастасия Лукинична состоялась как любящая мама, бабушка и прабабушка, опытный специалист и работница, добрая соседка и односельчанка, украшение посёлка и просто хороший человек! Пожалуй, можно добавить, что такие люди – редкость в наше время, учитывая непростое военное детство и послевоенную молодость, - подытожили в администрации района.

 

юбилей долгожитель

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