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Жительницу забайкальского Тарбагатая поздравили с 95-летием

Жительницу забайкальского Тарбагатая поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:минтруда Забайкалья
Юбиляр получила поздравительную открытку от президента России

15 декабря в Забайкальском крае 95 лет исполнилось жительнице села Тарбагатай Петровск-Забайкальского района Прасковье Герасимовне Андреевской. В день юбилея долгожительнице специалист Петровск-Забайкальского комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран» и представитель местной администрации доставили подарки и поздравительную открытку от президента России.

Родилась Прасковья Герасимовна в селе Красный Чикой Красночикойского района Забайкалья. Ей было четыре года, когда её семья переехала в Тарбагатай. Когда началась война, Прасковье Герасимовне было всего 13 лет, но, несмотря на юный возраст, она и её сверстники работали в колхозе. Прасковья Герасимовна вспоминает, как их отправляли работать в посёлок Черновский в товарном вагоне, что находится под Читой, убирать осенью картофель и молотить пшеницу веялкой.

После окончания войны, она поехала учиться в город Сретенск на бухгалтера. Закончив техникум, вернулась в Тарбагатай. Сейчас Прасковья Герасимовна – ветеран труда, имеет статус «Дети войны». Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья по информации центра соцобслуживания «Ветеран».
Забайкальский край юбилей долгожитель

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