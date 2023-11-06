Первое место завоевала команда исправительной колонии №7
В рамках недели межрелигиозного диалога в УФСИН России по Республике Бурятия среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе, прошёл региональный этап викторины на знание религиозных основ. Викторина проведена представителями управления по работе с верующими и сотрудниками отделения воспитательной и социальной работы с осужденными.
Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии, участие в мероприятии приняли победители викторин, которые прошли внутри учреждений. Осужденные продемонстрировали знания основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.
По итогам конкурса первое место одержала команда исправительной колонии №7, второе место команда следственного изолятора, а третье место досталось команде исправительной колонии №8.
В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ
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