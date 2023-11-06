06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ

В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Первое место завоевала команда исправительной колонии №7

В рамках недели межрелигиозного диалога в УФСИН России по Республике Бурятия среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе, прошёл региональный этап викторины на знание религиозных основ. Викторина проведена представителями управления по работе с верующими и сотрудниками отделения воспитательной и социальной работы с осужденными.

Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии, участие в мероприятии приняли победители викторин, которые прошли внутри учреждений. Осужденные продемонстрировали знания основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

По итогам конкурса первое место одержала команда исправительной колонии №7, второе место команда следственного изолятора, а третье место досталось команде исправительной колонии №8.
Бурятия колония осужденные религия епархия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ
В Бурятии осуждённые соревновались в знании религиозных основ
Общество, 06.11.2023
Первое место завоевала команда исправительной колонии №7
В Улан-Удэ назвали победителя конкурса балетмейстерских работ
В Улан-Удэ назвали победителя конкурса балетмейстерских работ
Общество, 06.11.2023
Постановки номеров основывались на стихах Намжила Нимбуева
В Улан-Баторе построят канатную дорогу
В Улан-Баторе построят канатную дорогу
Общество, 06.11.2023
Её маршрут пройдёт по «пробочным» районам города
В Бурятии завершился конкурс эстрадной песни
В Бурятии завершился конкурс эстрадной песни
Общество, 06.11.2023
Гран-при и кубок конкурса уехал в Еравнинский район
Стартовала подготовка к проведению всемирного фестиваля бурят «Алтаргана»
Стартовала подготовка к проведению всемирного фестиваля бурят «Алтаргана»
Общество, 06.11.2023
Мероприятие проведут в Булганском аймаке Монголии
Спортсмены Бурятии стали мировыми призёрами по универсальному бою
Спортсмены Бурятии стали мировыми призёрами по универсальному бою
Общество, 06.11.2023
Атлеты республики отличились на чемпионате и первенстве мира
Бурятия представила свою экспозицию на форуме «Россия»
Бурятия представила свою экспозицию на форуме «Россия»
Общество, 06.11.2023
Республика демонстрирует богатство традиций и технологий
Бурятия – среди призёров конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Бурятия – среди призёров конкурса «Дальний Восток – земля приключений»
Общество, 06.11.2023
В Москве были объявлены победители всероссийского конкурса
В Бурятии пообещали -15 градусов
В Бурятии пообещали -15 градусов
Общество, 06.11.2023
Некоторые районы республики накроет снег
В районе Бурятии увековечили память 11 погибших на СВО
В районе Бурятии увековечили память 11 погибших на СВО
Общество, 05.11.2023
Там установили мемориальные доски, посвящённые бойцам
В Бурятии пытаются спасти собаку со страшной незаживающей раной
В Бурятии пытаются спасти собаку со страшной незаживающей раной
Общество, 05.11.2023
Животное не доверяет людям и не приближается к ним
Бурятию накроют аномальные холода
Бурятию накроют аномальные холода
Общество, 05.11.2023
Через несколько дней в республике пообещали -23 градуса
Улан-удэнцы не хотят сами мыть посуду, открывать шторы и убирать дома
Улан-удэнцы не хотят сами мыть посуду, открывать шторы и убирать дома
Общество, 05.11.2023
Большинство работающих горожан хотят скинуть всё это на роботов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^