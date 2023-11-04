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В Улан-Удэ жителей посёлка Стеклозавод подключили к ТЭЦ-1

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Стеклозаводе закрыли четыре неэффективные котельные

В посёлке Стеклозавод в Улан-Удэ закрыли четыре неэффективные котельные. Дома местных жителей и социальные объекты перевели на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1.

- Всё это стало возможным благодаря федеральной поддержке. В целом сложилась финансовая модель: при поддержке Правительства Российской Федерации по поручению Президента, при нашем участии и при внебюджетном финансировании, которое вложила ТГК-14 мы обеспечили теплоснабжение района, сделали воздух чище, а город красивее. Всех поздравляю и всех с Днём народного единства, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Проект реализовали в результате совместных усилий теплоэнергетиков, а также властей республики и Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках поручений президента России Владимира Путина.

ТГК-14 выполнила свои обязательства по закрытию двух мазутных и двух угольных котельных. Для этих целей энергетики построили более 11 километров новых тепловых сетей и насосную станцию с новейшим оборудованием и полной автоматизацией процессов. Также более пяти километров магистрального трубопровода реконструировали. Помимо этого, на Стеклозаводе реконструировали два центральных тепловых пункта и котельную республиканского психоневрологического диспансера.

В результате масштабных работ 10 тысяч жителей микрорайона получают тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Дополнительный объём ресурсов позволит также обеспечить подключение новостроек Железнодорожного района.

После закрытия котельных совокупный выброс вредных веществ снизился на 340 тонн в год. Кроме того, снизилась приземная концентрация загрязняющих веществ в зоне влияния объектов теплоснабжения. А качество и надёжность теплоснабжения посёлка значительно выросла.

- Совместно с правительством Республики Бурятия и администрацией Улан-Удэ проведена огромная подготовительная работа, серьезная поддержка оказана со стороны государственной корпорации и благодаря неравнодушному отношению каждого участника проект реализован в кратчайшие сроки, - отметил председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
ТГК-14 теплоснабжение экология

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