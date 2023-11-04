В Улан-Удэ жителей посёлка Стеклозавод подключили к ТЭЦ-1

На Стеклозаводе закрыли четыре неэффективные котельные
В посёлке Стеклозавод в Улан-Удэ закрыли четыре неэффективные котельные. Дома местных жителей и социальные объекты перевели на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1.
- Всё это стало возможным благодаря федеральной поддержке. В целом сложилась финансовая модель: при поддержке Правительства Российской Федерации по поручению Президента, при нашем участии и при внебюджетном финансировании, которое вложила ТГК-14 мы обеспечили теплоснабжение района, сделали воздух чище, а город красивее. Всех поздравляю и всех с Днём народного единства, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Проект реализовали в результате совместных усилий теплоэнергетиков, а также властей республики и Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках поручений президента России Владимира Путина.
ТГК-14 выполнила свои обязательства по закрытию двух мазутных и двух угольных котельных. Для этих целей энергетики построили более 11 километров новых тепловых сетей и насосную станцию с новейшим оборудованием и полной автоматизацией процессов. Также более пяти километров магистрального трубопровода реконструировали. Помимо этого, на Стеклозаводе реконструировали два центральных тепловых пункта и котельную республиканского психоневрологического диспансера.
В результате масштабных работ 10 тысяч жителей микрорайона получают тепло от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Дополнительный объём ресурсов позволит также обеспечить подключение новостроек Железнодорожного района.
После закрытия котельных совокупный выброс вредных веществ снизился на 340 тонн в год. Кроме того, снизилась приземная концентрация загрязняющих веществ в зоне влияния объектов теплоснабжения. А качество и надёжность теплоснабжения посёлка значительно выросла.
- Совместно с правительством Республики Бурятия и администрацией Улан-Удэ проведена огромная подготовительная работа, серьезная поддержка оказана со стороны государственной корпорации и благодаря неравнодушному отношению каждого участника проект реализован в кратчайшие сроки, - отметил председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
В Улан-Удэ жителей посёлка Стеклозавод подключили к ТЭЦ-1
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На Стеклозаводе закрыли четыре неэффективные котельные
Главной площадкой стал парк «Юбилейный». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с 61-го чемпионата Бурятии по вольной борьбе
Спектакль-монолог девочки-подростка, за всю свою короткую жизнь видевшей столько горя, многих зрителей трогает до слёз
Сделано это было в честь Дня народного единства
В некоторых районах ожидается -15 градусов
В республике стартовал конкурс на лучший архитектурный проект
В Северо-Байкальском районе продолжат программу «Чистая вода»
Он состоится в День народного единства
Первые матчи проведут 4 ноября
Ожидается приезд команд из Бурятии, Монголии и Иркутской области
В республике поощрили успешные практики в дошкольном и начальном общем образовании
Вуз республики отметили на всероссийском конкурсе
Соревнования проводились в рамках всероссийского проекта «Первая помощь»
Проект воплотили с помощью местных жителей