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Иркутск превратят в «Ледовый город»

Иркутск превратят в «Ледовый город»
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице области пройдёт фестиваль ледовых фигур

В Иркутске состоялась пресс-конференция, посвящённая проекту «Ледовый город. Счастье чистой воды». Проект будет воплощён в этом году. Реализацию начнут с 15 ноября. К 25 декабря вдоль маршрута «Зелёная линия» будут установлены скульптуры изо льда, украшенные иллюминацией.

– В течение года администрация Иркутска проводила встречи с представителями общественности, дизайнерами, архитекторами, экспертами в области художественной резьбы по льду, представителями бизнес-сообществ и креативных индустрий. Их предложения легли в основу концепции создания ледовой инфраструктуры: ограждений, указателей, информационных табло и арт-объектов, – пояснил начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.

– Для воплощения всех идей планируем использовать более тысячи кубометров льда, – отметила советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

Организаторы рассказали о готовящихся мероприятиях. 2 декабря в сквере имени Кирова стартует фестиваль «Иркутский алфавит» (0+). От мастеров из разных уголков страны, в том числе из Якутска, Нижнего Тагила, Читы, Улан-Удэ и Екатеринбурга поступило более 15 заявок, но участниками смогут стать только 11 команд. Антон Чернышов подчеркнул: приглашения также направлены в города-побратимы.

Скульпторы создадут 33 ледовых буквы. Для победителей предусмотрены денежные призы в размере до 140 тысяч рублей.

Впервые вокруг фонтана в сквере имени Кирова появится каток. Здесь пройдёт гастрономический фестиваль и концертные программы. В чаше под прозрачным куполом будет организована радиостудия.

На Урицкого откроют «Резиденцию ледяных волшебств», ледовую сцену и костюмированную фотозону. Променад украсят арт-объектами.

Напротив здания бывшего кинотеатра «Гигант» на Карла Маркса установят карету изо льда, а на Нижней Набережной разместят ледовые деревья и струг – на таком судне к месту основания Иркутска приплыл казачий отряд во главе с атаманом Яковом Похабовым.

Концертные программы проведут в 130-м квартале. Журналисты создадут уникальную ледовую газету, из которой горожане смогут узнавать о новостях.

Кроме этого, на площади у памятника Александру III оформят локацию, посвящённую спорту и здоровому образу жизни. Здесь появится аллея славы иркутских хоккеистов. С помощью льда будет воссоздана хоккейная баталия. На площади около цирка установят световую инсталляцию, состоящую из 12 элементов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 0+.
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