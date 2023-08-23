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В Бурятию приедет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

В Бурятию приедет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он расскажет о выдающихся соотечественниках

C 25 по 27 августа в Улан-Удэ пройдёт всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» (возрастное ограничение 6+), рассказывающий о выдающихся соотечественниках, оказавшихся вдали от родины, но ставших посланниками русской культуры во всем мире.

Фестиваль путешествует по стране уже третий год, в Улан-Удэ он привезёт программу из десяти бесплатных мероприятий – концерты, лекции, выставки и спектакль.

- Столица Бурятии, вобравшая в себя европейские и азиатские традиции, стала родиной многих выдающихся личностей, среди которых есть и яркие представители русского зарубежья. Фестиваль в Улан-Удэ расскажет истории сразу четырёх героев, чья жизнь неразрывно связана с этой землёй: живописца и декоратора Сергея Шешминцева, художника Сергея Колесникова, самобытного актёра Валерия Инкижинова и лауреата «Оскара» Юла Бриннера,- сообщают организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля в Национальной библиотеке Бурятия 25 августа состоится презентация книг Валерия Томича. Мероприятие состоится в литературно-музыкальной гостиной библиотеки (ул. Ербанова, 4, 3 этаж) в 15:00. (6+).

В Улан-Удэ 25 августа в 19:00 в Улан-Удэнском центре культуры «Железнодорожник» (ул. Цивилёва, 50А) будет показан спектакль-диалог «8 песен Марины Цветаевой». (6+).

26 августа в 12:30 на площади Революции откроется уличная выставка «Гении русского зарубежья». (6+).

26 августа с 14:00 до 15:00 состоится лекция «Наследие художника Сергея Шешминцева». На ней расскажут историю жизни и творчества уроженца улан-удэнской земли, живописца и декоратора, составленная на основе личных документов художника. Мероприятие пройдёт в Национальном музее Бурятии, по ул. Куйбышева, 29. (6+).

Регистрация на мероприятия и полная программа фестиваля на сайте: https://fest.fnrz.ru/ulan-ude2023.

Вход на все мероприятия свободный.

Возрастное ограничение: 6+



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