В Бурятию приедет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он расскажет о выдающихся соотечественниках



C 25 по 27 августа в Улан-Удэ пройдёт всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» (возрастное ограничение 6+), рассказывающий о выдающихся соотечественниках, оказавшихся вдали от родины, но ставших посланниками русской культуры во всем мире.



Фестиваль путешествует по стране уже третий год, в Улан-Удэ он привезёт программу из десяти бесплатных мероприятий – концерты, лекции, выставки и спектакль.



- Столица Бурятии, вобравшая в себя европейские и азиатские традиции, стала родиной многих выдающихся личностей, среди которых есть и яркие представители русского зарубежья. Фестиваль в Улан-Удэ расскажет истории сразу четырёх героев, чья жизнь неразрывно связана с этой землёй: живописца и декоратора Сергея Шешминцева, художника Сергея Колесникова, самобытного актёра Валерия Инкижинова и лауреата «Оскара» Юла Бриннера,- сообщают организаторы фестиваля.



В рамках фестиваля в Национальной библиотеке Бурятия 25 августа состоится презентация книг Валерия Томича. Мероприятие состоится в литературно-музыкальной гостиной библиотеки (ул. Ербанова, 4, 3 этаж) в 15:00. (6+).



В Улан-Удэ 25 августа в 19:00 в Улан-Удэнском центре культуры «Железнодорожник» (ул. Цивилёва, 50А) будет показан спектакль-диалог «8 песен Марины Цветаевой». (6+).



26 августа в 12:30 на площади Революции откроется уличная выставка «Гении русского зарубежья». (6+).



26 августа с 14:00 до 15:00 состоится лекция «Наследие художника Сергея Шешминцева». На ней расскажут историю жизни и творчества уроженца улан-удэнской земли, живописца и декоратора, составленная на основе личных документов художника. Мероприятие пройдёт в Национальном музее Бурятии, по ул. Куйбышева, 29. (6+).



Регистрация на мероприятия и полная программа фестиваля на сайте: https://fest.fnrz.ru/ulan-ude2023.



Вход на все мероприятия свободный.



Возрастное ограничение: 6+







