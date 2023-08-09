В Иркутской области пройдёт рок-фестиваль «Байкал-Шаман»

На него приедут российские и монгольские исполнители



В Иркутской области состоится фестиваль музыки, туризма и спорта «Байкал-Шаман». Одно из крупнейших массовых мероприятий, проводимых на территории Восточной Сибири, в этом году пройдёт с 10 по 13 августа в посёлке Утулик.



Основная тематика мероприятия — музыка в стиле «рок» различных направлений. Посетителей ждут выступления рок-музыкантов из разных регионов России. Заявлено выступление 30 групп и исполнителей из Иркутска, Байкальска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Улан-Удэ, Тарбагатая, Новосибирска, Москвы, а также Улан-Батора.



Также состоятся соревнования по футболу, волейболу, перетягиванию каната, армрестлингу и гиревому спорту, сообщают организаторы.



Возрастное ограничение: 18+.

