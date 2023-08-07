В республике пройдут соревнования «Baikal Open»
Завтра в столице Бурятии стартуют III всероссийские соревнования по настольному теннису «Baikal Open». Три дня жарких баталий с 8 по 10 августа развернутся в физкультурно-спортивном комплексе.
- 22 региона нашей необъятной страны от Калининграда до Хабаровска, а это более 250 спортсменов, готовы выявить, кто же станет первой ракеткой турнира по настольному теннису. Главных трофеев предстоящих соревнований два: медаль и присвоение спортивного звания «мастер спорта России», - рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Бурятия Иван Козырев.
Программа соревнований
8 августа
10:00 – Женщины. Квалификационные соревнования. 1 – 16 группа
12:00 – Мужчины. Квалификационные соревнования. 1 – 8 группа
13:30 – Открытие соревнований
14:30 – Мужчины. Квалификационные соревнования. 9 – 16 группа
16:30 – Смешанные парные соревнования
9 августа
10:00 – Финальные соревнования. Женщины
12:30 – Парные соревнования. Женщины
14:00 – Финальные соревнования. Мужчины
16:30 – Парные соревнования. Мужчины
17:30 – Финальные соревнования. Мужчины
10 августа
9:00 – Ветераны
12:00 – Финальные соревнования. Мужчины. Женщины
13:30 – Абсолютное первенство по шууд-теннису
15:00 – Абсолютное первенство. Мужчины. Женщины
16:30 – Награждение
Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ соберутся теннисисты из 22 регионов России
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