В Улан-Удэ соберутся теннисисты из 22 регионов России

В республике пройдут соревнования «Baikal Open»



Завтра в столице Бурятии стартуют III всероссийские соревнования по настольному теннису «Baikal Open». Три дня жарких баталий с 8 по 10 августа развернутся в физкультурно-спортивном комплексе.



- 22 региона нашей необъятной страны от Калининграда до Хабаровска, а это более 250 спортсменов, готовы выявить, кто же станет первой ракеткой турнира по настольному теннису. Главных трофеев предстоящих соревнований два: медаль и присвоение спортивного звания «мастер спорта России», - рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Бурятия Иван Козырев.



Программа соревнований



8 августа

10:00 – Женщины. Квалификационные соревнования. 1 – 16 группа

12:00 – Мужчины. Квалификационные соревнования. 1 – 8 группа

13:30 – Открытие соревнований

14:30 – Мужчины. Квалификационные соревнования. 9 – 16 группа

16:30 – Смешанные парные соревнования



9 августа

10:00 – Финальные соревнования. Женщины

12:30 – Парные соревнования. Женщины

14:00 – Финальные соревнования. Мужчины

16:30 – Парные соревнования. Мужчины

17:30 – Финальные соревнования. Мужчины



10 августа

9:00 – Ветераны

12:00 – Финальные соревнования. Мужчины. Женщины

13:30 – Абсолютное первенство по шууд-теннису

15:00 – Абсолютное первенство. Мужчины. Женщины

16:30 – Награждение



Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.



