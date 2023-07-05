В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала

Посмеяться над забавным отражением могут все желающие
В Этнографическом музее народов Забайкалья появились кривые зеркала. Они находятся на открытом воздухе, полюбоваться в них может каждый посетитель.
- Королевство кривых зеркал является одним из самых популярных развлечений для детей и взрослых. С помощью кривых зеркал можно создавать различные искажения, вызывающие бурный смех и веселье у посетителей. У нас конечно не королевство, но такие зеркала становятся более интересными, находясь под открытым небом в лесу, а не в закрытом помещении, - отмечают в музее.
Кривые зеркала могут иметь различные формы, такие как параболические, эллиптические, гиперболические и т.д. Каждая форма создаёт свой характерный образ, искажая изображение или создавая определённый оптический эффект.
Посмеяться над забавным отражением могут все желающие
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