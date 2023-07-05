05 июля

04 июля

Популярное

В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала

В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала
Общество,  Фото:Этнографический музей
Посмеяться над забавным отражением могут все желающие

В Этнографическом музее народов Забайкалья появились кривые зеркала. Они находятся на открытом воздухе, полюбоваться в них может каждый посетитель.

- Королевство кривых зеркал является одним из самых популярных развлечений для детей и взрослых. С помощью кривых зеркал можно создавать различные искажения, вызывающие бурный смех и веселье у посетителей. У нас конечно не королевство, но такие зеркала становятся более интересными, находясь под открытым небом в лесу, а не в закрытом помещении, - отмечают в музее.



Кривые зеркала могут иметь различные формы, такие как параболические, эллиптические, гиперболические и т.д. Каждая форма создаёт свой характерный образ, искажая изображение или создавая определённый оптический эффект.

этнографический музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала
Общество, 05.07.2023
Посмеяться над забавным отражением могут все желающие
В Улан-Удэ починили надпись на здании МВД
В Улан-Удэ починили надпись на здании МВД
Общество, 05.07.2023
Совпадение или нет, но произошло это после снимка якутского блогера
Волонтёры помогают пассажирам в улан-удэнском аэропорту
Волонтёры помогают пассажирам в улан-удэнском аэропорту
Общество, 05.07.2023
Они консультируют гостей и жителей столицы по различным вопросам
В северной столице Бурятии возродят историю БАМа
В северной столице Бурятии возродят историю БАМа
Общество, 05.07.2023
Ещё один город Бурятии подал заявку на участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
В Курумкане в Бурятии открыли новую современную школу
В Курумкане в Бурятии открыли новую современную школу
Общество, 05.07.2023
В прежней школе не было даже туалета
В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней перекроют дорогу
В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней перекроют дорогу
Общество, 05.07.2023
Также поменяется схема движения автобусов
Министр культуры Бурятии ответила критикам фестивалей и праздников
Министр культуры Бурятии ответила критикам фестивалей и праздников
Общество, 05.07.2023
Она объяснила, почему проводятся массовые праздники во время СВО
Жители Бурятии спасли котёнка, просидевшего на дереве двое суток
Жители Бурятии спасли котёнка, просидевшего на дереве двое суток
Общество, 05.07.2023
Хозяева животного поблагодарили неравнодушных мужчин
В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV
В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV
Общество, 05.07.2023
Гостями и участниками праздничного концерта станут артисты из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Монголии и Индии
Лесной спецназ Бурятии поможет тушить пожары в Якутии
Лесной спецназ Бурятии поможет тушить пожары в Якутии
Общество, 05.07.2023
Главе Бурятии пришло письмо от руководства Якутии с просьбой о помощи
Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского
Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского
Общество, 05.07.2023
В восхождении приняли участие более 70 человек
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл Сурхарбан
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл Сурхарбан
Общество, 05.07.2023
Осуждённые соревновались в том числе в бурятской борьбе
Пассажирский самолёт не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ на Ольхон
Пассажирский самолёт не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ на Ольхон
Общество, 05.07.2023
По предварительным данным, произошёл сбой навигационной системы
В Кабанском районе Бурятии развернётся «Чертовкинская ярмарка»
В Кабанском районе Бурятии развернётся «Чертовкинская ярмарка»
Общество, 05.07.2023
Посетителей ждут «Твороговский топор» и «Ярмарочный разгуляй»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^