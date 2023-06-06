Три медведя «обосновались» в одноимённом сквере в Улан-Удэ





Скульптуры медвежьей семьи, выполненные из архитектурного бетона, установили в сквере «Три медведя» на ПВЗ в Улан-Удэ. Помимо этого, на площадке приступили к установке нового оборудования. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили в Центре компетенций по вопросам городской среды Бурятии.В сквере уже демонтировали старые скульптуры трёх медведей и оборудование. Рабочие приступили к установке нового ограждения, скамеек и урн. Кроме этого, здесь заменят освещение и расширят дорожки. А также по всей площади сквера будут высажены новые хвойные деревья: пихта, сосна, ель, кедр и лиственница. Для высадки уже готовят почву.- Сквер имеет небольшую площадь и расположен в непосредственной близости к другим общественным пространствам, такими как бульвар Сиреневый, сквер «Радуга» и площадь Славы. Поэтому нужно было добавить в пространство какую-то изюминку, что могло бы отличить его от других территорий. Для этого нашим Центром компетенций было рекомендовано на площадке создать мини-дендропарк. То есть в сквере будут высажены хвойные деревья, для того, чтобы дети и маломобильные граждане могли познакомиться с разнообразием зелёных насаждений, присущим нашим лесам, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.- Так как в сквере была расположена детская площадка, главными героями, которой были три медведя, было решено сохранить идею и заменить скульптурную композицию на более современную. В настоящий момент на территории уже установили новый арт-объект в виде трёх медведей, который вырезан местными мастерами из архитектурного бетона. Такая композиция даже может стать фотозоной для жителей, - добавила руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.Завершить благоустройство территории, которое оценили в три миллиона рублей планируют этим летом.