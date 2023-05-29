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В пригородном селе в Бурятии дети играют среди пустых бутылок и коровьих лепёшек

В пригородном селе в Бурятии дети играют среди пустых бутылок и коровьих лепёшек
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Ребятишки облюбовали опасные «заброшки» рядом с площадкой

В селе Эрхирик в Заиграевском районе Бурятии маленькие местные жители играют в заброшенных зданиях – они стоят буквально в нескольких метрах от новых детских площадок. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.
 
Постройки расположены прямо в центре населённого пункта. В одной из них раньше был садик, в другой – многоквартирный дом. Сейчас в обеих «заброшках» повсюду валяется помёт крупного рогатого скота и бутылки из-под алкоголя. Стены и потолки там разрушились.




Сельчане боятся, что рано или поздно с ребятишками произойдёт несчастный случай. Они обратились за помощью к общественникам. Те, в свою очередь, обнаружили в зданиях «следы пребывания детей» – кто-то из них, к примеру, оставил там свою куртку.
 
- Дети до десяти лет не совсем понимают правила безопасности. Крупный рогатый скот здесь от жары прячется – прямо слой гумуса, – поделился член регштаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских. – Если ребёнок захочет, то сможет на чердак пробраться.
 
«Фронтовики» призвали местные власти ограничить доступ к опасным зданиям и решить их дальнейшую судьбу. На первом этаже одной из построек уже заколотили окна. Однако вторая всё ещё открыта и туда легко могут пробраться юные сельчане.




дети безопасность ОНФ

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