Клещи покусали почти 500 жителей Бурятии

Их жертвами стали более 170 детей



В Бурятии растёт число пострадавших от клещей. По данным на 23 мая, они покусали уже 494 жителя республики, в том числе – 172 ребёнка. Однако сейчас паразиты цепляются к людям не так активно, как раньше – обращений за медицинской помощью сейчас на 30% меньше, чем в предыдущие годы, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.



Укусы зафиксировали в Улан-Удэ и в 20 районах РБ. По всей Бурятии проводят специальные акарицидные обработки. Уже удалось охватить площадь в 1418 гектаров. Это места массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций.



Прививочная кампания против клещевого энцефалита продолжается. Защиту от него получили более 73 тысяч человек, в том числе 35 с лишним тысяч несовершеннолетних.

