Аэропорт «Байкал» объяснил, почему летом до Иркутска выгоднее лететь на самолёте

Это экономит силы, деньги и время

Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта Улан-Удэ, считает, что жителям Бурятии выгоднее и гораздо практичнее добираться до столицы Приангарья по воздуху, чем по земле. Об этом он рассказал в соцсетях. «55 минут и вы в Иркутске!», - отметил он, напомнив, что с 18 июня открываются ежедневные рейсы между главными городами Бурятии и Иркутской области.

«Байкал-Daily» сообщал, что рейс авиакомпании S7 будет утренним. Пассажиры смогут успеть к разлёту из Иркутска по разным направлениям.

Дмитрий Гармаев считает, что «можно конечно на машине», но есть отрицательные нюансы:

- стоимость бензина и амортизация машины;

- 6-8 часов за рулём;

- обед по дороге тоже стоит денег.

По его словам, путешествие на поезде тоже доступно. Но:

- 8 часов в дороге, часто ночью;

- усталость от переезда;

- попутчики бывают разные, поэтому и 8 часов могут показаться длинными.

Гендиректор аэропорта при этом признал, что выбор вида транспорта остаётся всё же за путешественниками. Но, по его данным, перелёт этим летом может оказаться дешевле проезда по железной дороге и оплаты за бензин.