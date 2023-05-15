Улан-Удэ и Иркутск свяжет дополнительный рейс









Сейчас полётами до Иркутска из столицы Бурятии занимается авиакомпания «ИрАэро». Самолёты летают по вторникам, средам и воскресеньям. По вторникам – в 1:20 и в 23:00. По средам – в 17:40, по воскресеньям – в 16:30.



Новый дополнительный рейс будет летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 8:45.

Сейчас полётами до Иркутска из столицы Бурятии занимается авиакомпания «ИрАэро». Самолёты летают по вторникам, средам и воскресеньям. По вторникам – в 1:20 и в 23:00. По средам – в 17:40, по воскресеньям – в 16:30.Новый дополнительный рейс будет летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в 8:45.

Авиакомпания S7 запустит дополнительный рейс по направлению Улан-Удэ – Иркутск с 18 июня. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- С 18 июня начинается рейс Улан-Удэ – Иркутск. За 55 минут вы в Иркутске! Смотрите стыковки через Иркутск, ведь рейс из Улан-Удэ утренний (вылет в 8:45), и вы успеваете на утренний разлет по маршрутной сети аэропорта Иркутск, - написал он в своём Telegram-канале.