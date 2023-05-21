«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крупнейших соревнований по спортивному ориентированию
20 мая в Улан-Удэ состоялся региональный этап всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2023». На старт вышли как профессиональные ориентировщики, так и просто любители активного образа жизни.
- Фестиваль охватил большой возрастной диапазон участников: от 12 лет до 55 лет и старше, - сообщили в минспорта Бурятии.
Соревнования традиционно прошли на Верхней Берёзовке. Старт дали в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька», а затем спортсмены разбежались по лесу. Всем им нужно было с помощью компаса и бумажной карты отыскать определённое количество контрольных пунктов.
«Российский азимут», как и «Лыжня России», и «Кросс Нации» входит в число самых массовых соревнований в стране. Ориентирование же – весьма демократичный вид спорта, доступный для людей всех возрастов и любой физической подготовки. На дистанции можно не только бежать, но идти пешком, попутно наслаждаясь лесным воздухом и пейзажами. Залог победы – не быстрый бег, а умение быстро думать, рассказывают спортсмены.
Полные итоги соревнований будут опубликованы чуть позже.
«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ
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