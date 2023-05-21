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«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крупнейших соревнований по спортивному ориентированию

20 мая в Улан-Удэ состоялся региональный этап всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2023». На старт вышли как профессиональные ориентировщики, так и просто любители активного образа жизни.

- Фестиваль охватил большой возрастной диапазон участников: от 12 лет до 55 лет и старше, - сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования традиционно прошли на Верхней Берёзовке. Старт дали в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька», а затем спортсмены разбежались по лесу. Всем им нужно было с помощью компаса и бумажной карты отыскать определённое количество контрольных пунктов.

«Российский азимут», как и «Лыжня России», и «Кросс Нации» входит в число самых массовых соревнований в стране. Ориентирование же – весьма демократичный вид спорта, доступный для людей всех возрастов и любой физической подготовки. На дистанции можно не только бежать, но идти пешком, попутно наслаждаясь лесным воздухом и пейзажами. Залог победы – не быстрый бег, а умение быстро думать, рассказывают спортсмены.

Полные итоги соревнований будут опубликованы чуть позже. 
спорт спортивное ориентирование

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