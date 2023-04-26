Животные считают эту территорию своей и могут напасть на людей
В Иркутске сотрудники управляющих организаций после отлова безнадзорных собак демонтируют их будки. С 10 апреля было снесено не менее 15 таких сооружений. Работы выполнили на территории бывшего городка ИВАТУ и микрорайона Топкинский, а также на улицах Байкальская, Сибирских Партизан, Баумана, Поленова, Ямская, Баррикад, Котовского, Авиаторов.
– Как правило, жилища обустраивают неравнодушные горожане, которые жалеют бездомных собак. Подобные действия нарушают правила благоустройства Иркутска. Согласно пункту 40 статьи 95, запрещено устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для обитания и размножения животных без владельцев. Снос объектов проводится как по обращениям граждан, так и по результатам мониторинга состояния территорий специалистами администрации города, – пояснили в комитете по управлению Октябрьским округом.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, бездомные собаки чаще всего собираются в стаи там, где о них заботятся. Зачастую это происходит вблизи жилых домов и социальных учреждений, возле торговых объектов, на строительных площадках.
– Имея кормовую базу, животные начинают размножаться в неконтролируемых количествах и защищать свою территорию, отсюда и случаи нападения на людей. Лучше помогать кормами собакам и кошкам в приютах, а также ответственно относиться к домашним питомцам, – уточнили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.
В Иркутске сносят будки для бездомных собак
Общество, Фото:
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