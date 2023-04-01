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В Бурятии разгулялась непогода

В Бурятии разгулялась непогода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 20 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 1 апреля, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Температура днём -1,-6, местами -7,-12.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 15-17 м/с. Температура днём -3,-5.

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