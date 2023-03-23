В Агинском округе состоится всероссийский турнир по стрельбе из лука

В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов



Всероссийский турнир по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона Игр «Дружба-84», кавалера ордена «Знак Почёта» Мунко-Бадры Дашицыренова состоится с 24 по 27 марта в Агинском Бурятском округе.



- Порядка 250 спортсменов из восьми регионов съедутся на турнир, чтобы продемонстрировать свои навыки. Соревнования проводятся с 2007 года. Они внесены во всероссийский календарный план. Спортсмены, выполнившие нормативы, получают звание мастера спорта России, - поделились организаторы.



Открытие состоится 25 марта в 17:00. Местом проведения станет спортивно-оздоровительный комплекс «Баяр» в посёлке Могойтуй. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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