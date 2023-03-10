ВСГУТУ и Национальный музей Бурятии договорились сотрудничать

Стороны договорились проводить совместные мероприятия по научному обмену и научно-исследовательской работе в области культуры, искусства и музейного дела



9 марта ВСГУТУ и Национальный музей Бурятии договорились о сотрудничестве. Было подписано соглашение о развитии партнёрских отношений в области научно-образовательных, культурных проектов, развития духовно-нравственного образования и патриотического воспитания студентов, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



- Для нас очень важно, чтобы из стен нашего университета выпускались культурно-образованные специалисты. Подписанное соглашение с Национальным музеем Бурятии даёт нам надежду на то, что наши ребята будут активнее и чаще посещать современный кладезь знаний, в котором хранится богатство духовного наследия Бурятии. Мы уверены, что, посещая его, студенты станут уверенными патриотами нашей республики и страны в целом, - сказал ректор ВСГУТУ Игорь Сизов.



В рамках соглашения стороны договорились проводить совместные мероприятия по научному обмену и научно-исследовательской работе в области культуры, искусства и музейного дела.



- Мы подписали соглашение в год столетия нашей республики. В это время, когда люди тянутся к духовному, музеи могут дать то, что необходимо. Особенно студентам, чтобы они напитались наследием Бурятии и стали патриотами своей родины. Как раз в это состоит наша общая задача, - прокомментировала директор Национального музея Татьяна Бороноева.



