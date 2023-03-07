Жители Бурятии могут узнать о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу



Для юных участников программы музей Победы подготовил творческие мастер-классы. Ребята научатся делать своими руками подарки для мам и бабушек. На прикладных занятиях наглядно покажут, как смастерить необычный букет ромашек, поздравительную открытку и декоративное панно.



Онлайн-кинотеатр музея Победы также предлагает к просмотру советский фильм «Валентина» (12+) режиссёра Глеба Панфилова.



Возрастное ограничение 12+







Для юных участников программы музей Победы подготовил творческие мастер-классы. Ребята научатся делать своими руками подарки для мам и бабушек. На прикладных занятиях наглядно покажут, как смастерить необычный букет ромашек, поздравительную открытку и декоративное панно.Онлайн-кинотеатр музея Победы также предлагает к просмотру советский фильм «Валентина»режиссёра Глеба Панфилова.

8 марта музей Победы приглашает жителей Бурятии на онлайн-программу, посвящённую Международному женскому дню. Участники узнают о подвигах женщин-героев на фронте и в тылу, смогут проверить знания в тематической викторине, своими руками изготовить подарки на виртуальных мастер-классах и посмотреть советское кино.Программа доступна на сайте музея Победы.- Специально к праздничной дате музей представит новую серию онлайн-тренажёра «Колесо истории». Интернет-пользователям предлагают ответить на 25 вопросов викторины «Женщины Великой Победы», посвящённых судьбам участниц Великой Отечественной, их подвигам, изобретениям, научным открытиям, которые помогли приблизить Победу, - рассказали сотрудники музея.Посетители сайта смогут посмотреть передачи из цикла «Люди и судьбы» и узнать истории женщин в годы Великой Отечественной войны. Ведущие «проведут» виртуальных зрителей по локациям трёхмерной экспозиции «Подвиг Народа», где расскажут о молодой разведчице Вере Шапошниковой, труженице тыла Евгении Жихаревой, первой в СССР женщине-водолазе Нине Соколовой, а также представят архивную хронику.