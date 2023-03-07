В России стартует инклюзивный фестиваль, посвящённый аутизму



Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте: https://2april.ru/. В этом году планируется участие около 200 тысяч человек со всей страны. Фестиваль проводится с 2017 года.









В конце марта стартует всероссийский инклюзивный фестиваль «ЛюдиКакЛюди», приуроченный ко Всемирному дню информирования об аутизме, который отмечается 2 апреля.- Фестиваль – это возможность узнать о том, что такое аутизм, и как помочь людям с таким диагнозом включиться в обычную жизнь, а также площадка для общения родителей, профессионалов, представителей НКО и государства по самым актуальным вопросам поддержки людей с особыми потребностями, -пишут организаторы мероприятия.Фестиваль пройдёт с 30 марта по 2 апреля в онлайн и офлайн-форматах. Программа фестиваля будет интересна не только родителям детей с РАС (расстройство аутистического спектра), но и специалистам, работающим с ними.Заявку на участие в онлайн и офлайн-программе фестиваля можно подать на сайте мероприятия: https://2april.ru/participants до 9 марта.Также в рамках фестиваля проводится конкурс родительских инициатив «Личное дело». В нём нужно рассказать о проекте, реализованном родителями для улучшения качества жизни как своих детей, так и других людей с особыми потребностями и их семей.