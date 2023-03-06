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В музее Бурятии покажут жизнь на Севере

В музее Бурятии покажут жизнь на Севере
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице республике открылась выставка о жителях «холодного царства»

28 февраля в Улан-Удэ начала работу выставка «Северяне». Она открылась в музее природы Бурятии.

- Бурятия характеризуется резко континентальным климатом, где зимой на севере региона температуры могут достигать до -40°С и ниже. «Северяне» – это уникальная возможность заглянуть за ширму холодного занавеса и познакомиться поближе с жителями холодного царства. На ней посетители смогут узнать какие животные и растения встречаются на самом севере Бурятии, ведь холодные края – это отнюдь не безжизненные территории, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Посетители выставки узнают, какие механизмы для выживания в экстремальных условиях выработали живые организмы в ходе эволюции, особенности и приспособления для жизни в холодном климате. Также выставка покажет, что и человеку подвластно покорение северного края, какие обычаи и особенности быта сформировались под влиянием сурового климата.

- На выставке представлены предметы, характеризующие быт сурового края. Вы сможете узнать, что такое и как использовались инмок, кумалан, поняга и другие вещи эвенков, - рассказали в музее.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия музей природа север Улан-Удэ выставка эвенки

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