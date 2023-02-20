В Улан-Удэ сыграют на «забытых» инструментах

В столице Бурятии откроется интерактивная выставка из Воронежа



С 27 февраля по 23 марта в Улан-Удэ будет гостить интерактивная выставка «Музея забытой музыки» из города Воронеж. Увидеть её можно в этнографическом музее народов Забайкалья.



«Музей забытой музыки» – это коллекция русских народных инструментов, созданная мастером Сергеем Плотниковым, отражающая их историческое разнообразие.



- Интерактивная выставка проходит в виде увлекательной экскурсии-концерта, способствует узнаванию традиций и обычаев русского народа и построена на интересных фактах из древнерусских литературных памятников. Все инструменты музея создаются Сергеем Плотниковым на основе изобразительных, археологических и этнографических источников по личным оригинальным чертежам и технологиям, познакомиться с которыми можно на мастер-классах. На интерактивной выставке посетители смогут не только потрогать инструменты, которые не встретишь в обычной жизни, но и попробовать сыграть мелодии, - сообщает пресс-служба этнографического музея.



Музей входит в Союз частных музеев и коллекционеров России. Он появился в Воронеже в 2007 году. Мастерская и выставочный зал располагаются в городском дворце культуры. Музей является участником многих фольклорных фестивалей: «Русь песенная, Русь мастеровая», «На Троицу», «На Казанскую» (Воронежская обл.), «Живая старина» (Ростов Великий), «Крепость Русь» (Пенза), «Липецкое городище» (Липецк), «Былина», «Сказки деда Филимона» (Тульская обл.), «Гусли мира» (Суздаль) и фестивалей исторической реконструкции: «Времена и Эпохи», «Городецкое гульбище», «Стрелецкая слобода», «Крымский военно-исторический фестиваль».



Возрастное ограничение: 6+.

