Мухоршибирский район Бурятии готовится передать копию знамени Победы





В сельском поселении «Мухоршибирское» ведутся подготовительные работы к мероприятию по передаче копии знамени Победы. 22 ноября Мухоршибирский район торжественно принял шествие копии знамени Победы от Бичурского района Бурятии.Копия знамени прошествовала по всем школам района, во время акции в образовательных учреждениях прошли классные часы, уроки Мужества, линейки Памяти и другие мероприятия патриотической направленности.28 января состоится торжественная передача знамени соседнему Тарбагатайскому району. Сельское поселение «Мухоршибирское» провело очистку от снежного покрова памятника «Воинам землякам», где пройдёт часть мероприятия по передаче знамени.Военно-патриотическая акция «Знамя победы» стартовала в Бурятии 3 мая 2021 года. На сегодняшний день наш Мухоршибирский район - 12, где побывала копия Знамени Победы.