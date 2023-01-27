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Мухоршибирский район Бурятии готовится передать копию знамени Победы

Мухоршибирский район Бурятии готовится передать копию знамени Победы
Общество,  Фото:vk.com/muhorshibir
Копию знамени передадут Тарбагатайскому району

В сельском поселении «Мухоршибирское» ведутся подготовительные работы к мероприятию по передаче копии знамени Победы. 22 ноября Мухоршибирский район торжественно принял шествие копии знамени Победы от Бичурского района Бурятии.

Копия знамени прошествовала по всем школам района, во время акции в образовательных учреждениях прошли классные часы, уроки Мужества, линейки Памяти и другие мероприятия патриотической направленности.

28 января состоится торжественная передача знамени соседнему Тарбагатайскому району. Сельское поселение «Мухоршибирское» провело очистку от снежного покрова памятника «Воинам землякам», где пройдёт часть мероприятия по передаче знамени.

Военно-патриотическая акция «Знамя победы» стартовала в Бурятии 3 мая 2021 года. На сегодняшний день наш Мухоршибирский район - 12, где побывала копия Знамени Победы.



Знамя Победы

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