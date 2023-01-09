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В Байкальске собираются создать краеведческий музей

В Байкальске собираются создать краеведческий музей
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Также в городе планируется построить несколько спортивных объектов

Вопросы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в Байкальске обсудили в начале января власти Иркутской области в рамках выездного совещания. В совещании приняли участие представители правительства региона и муниципальной власти.

Работы будут вестись в рамках программы социально-экономического развития моногорода Байкальска, которая была утверждена правительством Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал 29 декабря 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин. Программа сформирована с учётом мероприятий стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальска.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, одной из главных задач на сегодняшний день станет решение вопроса с теплоснабжением города. Кроме того, участники совещания обсудили ряд объектов, которые будут возведены в Байкальске в рамках сотрудничества с ВЭБ.РФ. Определились три спортивные площадки в самом Байкальске и одна в посёлке Солзан. Все они носят инклюзивный характер.

Также был осмотрен спортивный межшкольный стадион в Байкальске, где планируется провести реконструкцию, после чего там появятся трибуны, беговые дорожки и площадки для занятий различными видами спорта.

– В рамках развития культуры обсуждался вопрос создания в Байкальске историко-краеведческого музея. Необходимы объекты, которые будут удобны для горожан и интересны гостям города. Например, сегодня в Байкальске отдыхают около 5 тысяч туристов, – сообщил мэр Байкальска Василий Темгеневский.
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