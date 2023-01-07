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В Бурятии священники посетили колонии в канун Рождества

В Бурятии священники посетили колонии в канун Рождества
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Священнослужители провели молебны

В канун Рождества Христова исправительные учреждения посетили священнослужители Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.

Настоятель Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов провёл молебен и беседы с осуждёнными, отбывающими наказание в женской исправительной колонии № 7.


Лечебно-исправительное учреждение № 5 посетил настоятель храма Святителя Николая Архиепископа мирликийского села Мухоршибирь иерей Максим Соболев. Он провёл в храме учреждения литургию и побеседовал с осуждёнными о грехах человеческих.

В пресс-службе УФСИН по Бурятии сообщили, что священнослужители поздравили осуждённых с Рождеством и рассказали историю праздника, поведали о его традициях и обычаях.
Рождество Христово колония

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