Иркутск примет первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидается участие более 180 спортсменов из шести регионов



В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» 13-14 декабря пройдёт первый этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов из шести регионов: из Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв.



Первенство Сибири проводится среди конькобежцев 14-15 и 16-17 лет, имеющих уровень спортивной подготовки не ниже третьего спортивного разряда. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также в масс-стартах.



Первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту проводится в три этапа. Первый этап – в Иркутске. В городе Кемерово 9-10 января будет проходить второй этап, а в начале февраля состоится третий этап. По итогам в каждой возрастной группе будут определено по 12 девушек и юношей, показавших наилучший результат по сумме двух этапов. Эти спортсмены получат право участвовать в первенствах России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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