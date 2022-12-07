07 декабря

06 декабря

Популярное

В Бурятии пожарные накололи дрова семье мобилизованного

В Бурятии пожарные накололи дрова семье мобилизованного
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
За помощью обратились из местной администрации

В Курумканском районе Бурятии пожарные помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме. За помощью к пожарной охране обратилась администрация села Курумкан.

- Из администрации позвонили и попросили помочь, дали нам адрес. У администрации есть список семей, где ребята участвуют в СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации, - рассказала инструктор противопожарной профилактики 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы (ГПС) Бурятии Жанна Эрдыниева.

Пожарные раскололи и сложили машину дров. По словам заместителя начальника местного ГПС Лубсана Доржиева, на следующей неделе они помогут ещё одной семье.

- Женщина нам рассказала, что мужа мобилизовали, а живёт она в частном доме с детьми, и они не успели заготовить дрова. По постановлению правительства Бурятии поддержку в виде дров они получили, а мы помогли их расколоть и сложить. На следующей неделе будем помогать ещё одной семье, - сообщил заместитель начальника отряда - начальник части №32 18-го Курумканского отряда ГПС Лубсан Доржиев.

пожарные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пожарные накололи дрова семье мобилизованного
В Бурятии пожарные накололи дрова семье мобилизованного
Общество, 07.12.2022
За помощью обратились из местной администрации
В Бурятии на 75% выполнили план по призыву на срочную службу
В Бурятии на 75% выполнили план по призыву на срочную службу
Общество, 07.12.2022
Осенний призыв проводится до конца года
В Бурятии работникам лесхоза выплатили долг по зарплате
В Бурятии работникам лесхоза выплатили долг по зарплате
Общество, 07.12.2022
За два месяца долг составил более двух миллионов рублей
В Бурятии стартует акция «Зимующим птицам – нашу заботу!»
В Бурятии стартует акция «Зимующим птицам – нашу заботу!»
Общество, 07.12.2022
Участниками могут стать учащиеся от 5 до 18 лет
В Улан-Удэ скоро достроят проблемный дом в 105 микрорайоне
В Улан-Удэ скоро достроят проблемный дом в 105 микрорайоне
Общество, 07.12.2022
Кроме него, ещё до конца года достроят ещё несколько объектов
В Иркутске завершили съёмки новогоднего фильма
В Иркутске завершили съёмки новогоднего фильма
Общество, 07.12.2022
Премьера фильма состоится 31 декабря
В Улан-Удэ ласковому псу по кличке Снежок ищут любящих хозяев
В Улан-Удэ ласковому псу по кличке Снежок ищут любящих хозяев
Общество, 07.12.2022
Снежок уже полгода живет в собачьем приюте
В Улан-Удэ днём до -8 градусов
В Улан-Удэ днём до -8 градусов
Общество, 07.12.2022
На дорогах республики снежные накаты
В Улан-Удэ откроется выставка о лете
В Улан-Удэ откроется выставка о лете
Общество, 06.12.2022
Работы представят студенты и преподаватели колледжа искусств
В Агинском округе пройдут около 600 новогодних мероприятий
В Агинском округе пройдут около 600 новогодних мероприятий
Общество, 06.12.2022
Всего в Забайкалье собираются провести около 3000 новогодних и рождественских мероприятий
В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения
В Бурятии наградили детские оздоровительные учреждения
Общество, 06.12.2022
Стали известны результаты республиканского смотра-конкурса по организации отдыха детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^