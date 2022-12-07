За помощью обратились из местной администрации
В Курумканском районе Бурятии пожарные помогли семье мобилизованного земляка подготовиться к зиме. За помощью к пожарной охране обратилась администрация села Курумкан.
- Из администрации позвонили и попросили помочь, дали нам адрес. У администрации есть список семей, где ребята участвуют в СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации, - рассказала инструктор противопожарной профилактики 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы (ГПС) Бурятии Жанна Эрдыниева.
Пожарные раскололи и сложили машину дров. По словам заместителя начальника местного ГПС Лубсана Доржиева, на следующей неделе они помогут ещё одной семье.
- Женщина нам рассказала, что мужа мобилизовали, а живёт она в частном доме с детьми, и они не успели заготовить дрова. По постановлению правительства Бурятии поддержку в виде дров они получили, а мы помогли их расколоть и сложить. На следующей неделе будем помогать ещё одной семье, - сообщил заместитель начальника отряда - начальник части №32 18-го Курумканского отряда ГПС Лубсан Доржиев.
В Бурятии пожарные накололи дрова семье мобилизованного
Общество, Фото:
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