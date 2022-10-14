В Улан-Удэ учитель истории подарил СИЗО более 70 книг

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Всего в местной библиотеке более восьми тысяч книг



Библиотечный фонд СИЗО в Улан-Удэ пополнился художественной и правовой литературой. Более 70 книг передал в дар учреждению учитель истории вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14 Валерий Вершинин.



- Для организации полезной занятости подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе, функционирует библиотека, фонд которой составляют более восьми тысяч книг, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



