Деревянную тропу к Байкалу построили в Бурятии

Проект обошёлся в 1,5 млн рублей
В селе Дулан Кабанского района Бурятии в местности, где установлена скульптура «Хозяин Байкала», обустроили туристическую тропу. Её протяжённость составила 366 метров, а ширина - 1,3 метра.
- Тропа позволит предотвратить негативное влияние на природу и обеспечить безопасный доступ посетителей на побережье Байкала, - сообщили в пресс-службе министерства туризма республики.
Стоимость проекта составила 1,5 млн рублей, большую часть (1,3 млн) выделил республиканскую бюджет.
Здесь болотистая местность, так что проход к Байкалу крайне затруднителен. Как сообщал «Байкал-Daily», местные жители ранее обращались к депутату Народного Хурала Буда-Ширапу Батуеву с просьбой сделать «нормальную дорожку»
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