В республике стартовал приём заявок на соискание государственных премий
В Бурятии объявлен конкурс на соискание государственных премий республики в области науки и техники и в области образования за 2022 год.
Напомним, что согласно закону РБ госпремия в области науки и техники присуждается в двух номинациях: «Естественные и технические науки» и «Гуманитарные науки». Государственная премия в номинации «Естественные и технические науки» присуждается: за вклад в развитие естественных и технических наук, соответствующий уровню достижений российской науки и способствующий социально-экономическому развитию Бурятии; за разработку и внедрение в республике новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и техники, материалов, машин и механизмов. Государственная премия в номинации «Гуманитарные науки» присуждается: за вклад в развитие гуманитарных наук, соответствующий уровню достижений российской науки и способствующий социально-экономическому развитию региона; за результаты научных исследований, направленных на изучение истории, культуры и социального развития общества.
Госпремия в области образования присуждается: за вклад в развитие образования Бурятии, научные исследования, способствующие развитию педагогической науки; за разработку и внедрение в республике современных образовательных методик, технологий, лучшего педагогического опыта в области образования, в том числе за создание учебников и учебных пособий.
Документы кандидатов на соискание государственный премий согласно требованиям необходимо подать с 10 октября до 1 ноября 2022 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47, каб. 301.
Условия, порядок присуждения, а также перечень необходимых документов определены законом Республики Бурятия от 12 октября 2009 года №1051-IV. С требованиями к кандидатам на соискание государственных премий можно ознакомиться на сайте министерства образования и науки РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии вручат госпремии по науке, технике и образованию
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