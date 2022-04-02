Завершающий концерт состоится в Иркутске 16 апреля
В Иркутске стартовал фестиваль родных языков народов Прибайкалья. Мероприятие проходит в два этапа: конкурсная программа и праздничный концерт.
В конкурсной программе фестиваля участники в возрасте от 18 лет исполнят поэтическую или вокальную композицию на языке народов, проживающих в Иркутской области, на тему: «Культура», «Родной язык», «Край», «Природа». Национально-культурные центры Прибайкалья проводят диктанты по родному языку: татарскому, польскому, корейскому и другим языкам народов, проживающих в Иркутской области. 27 марта в рамках фестиваля состоялся диктант по татарскому языку «Татарча диктант». В нём приняли участие школьники младшего и среднего звена общеобразовательных учреждений региона.
Праздничный концерт состоится 16 апреля в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова. В концерте примут участие наиболее яркие номера по итогам конкурсного этапа фестиваля.
Для участия в фестивале необходимо отправить заявку и видео выступления по электронной почте tradicot@mail.ru. Срок подачи заявок до 11 апреля, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Стартовал фестиваль родных языков народов Прибайкалья
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