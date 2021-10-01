Встреча проходила в БГУ
Работники прокуратуры встретились со студентами юридического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Мероприятие прошло в рамках мероприятий, посвящённых 300-летию образования прокуратуры России.
Старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи рассказал студентам историю образования российской прокуратуры, о роли прокуратуры в обществе и государстве, целях и задачах, стоящих перед надзорным ведомством.
- Особое внимание на встрече уделено вопросам надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи. Обсудили тему правомерного и безопасного пользования сетью интернет, профилактику участия подростков в несанкционированных массовых мероприятиях. Представитель прокуратуры привёл примеры прокурорской и судебной практики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В свою очередь, студенты интересовались структурой и динамикой подростковой преступности в республике, особенностями осуществления надзора за расследованием уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
Работники прокуратуры Бурятии встретились с будущими юристами
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