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В Усть-Ордынском округе отметили юбилеи известных земляков

В Усть-Ордынском округе отметили юбилеи известных земляков
Общество,  Фото:центр культуры коренных народов Прибайкалья
Юбилейные мероприятия в честь известных уроженцев Кутулика провели в Аларском районе

В этом году отмечалось 80-летие со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств России, лауреата государственной премии Бурятии Анатолия Андреева и 95-летие со дня рождения заслуженного художника Бурятии Иннокентия Старикова. Оба родились в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. В честь своих знаменитых земляков в Иркутской области была проведена праздничная программа.

Так, в Кутулике состоялся конкурс вокалистов «Тоонто нютаг», посвящённый Анатолию Андрееву. На вокальный конкурс было подано 44 заявки из 11 районов Иркутской области – всего более 120 участников. Среди них представители всех шести районов Усть-Ордынского Бурятского округа, а также Качугского, Заларинского, Ольхонского районов, Иркутска и Ангарска. Состязание проводилось по двум номинациям: сольное и ансамблевое исполнительство в двух возрастных категориях.

В состав жюри были приглашены народные и заслуженные артисты Бурятии и Иркутской области. Первые места в разных возрастных категориях и номинациях заняли: Надежда Ользонова (Баяндаевский район, с.Баяндай, МБУК «БМКСК»); Александр Гергенов (п.Новонукутский, МБУК «МДК Нукутского района»); вокальный ансамбль «Туяа» (Аларский район, МБУК ИКЦ МО «Ныгда»); вокальный ансамбль «Ветер перемен (Ольхонский район, МБУК «МКДЦ «Ольхон»). Как отметили члены жюри, вокальный конкурс прошёл на высоком уровне. Все выступления участников были яркими, конкуренция оказалась достаточно серьёзной.

В качестве почётного гостя на конкурс вокалистов «Тоонто нютаг» была приглашена супруга Анатолия Андреева - заслуженный работник культуры Российской Федерации Надежда Донсоронова. Она отметила высокий уровень организации праздничных мероприятий, широкую географию участников. Её приятно удивило то, что у многих конкурсантов не было музыкального образования, но это не мешало им выступать как профессиональные артисты. Надежда Галсановна лично отметила некоторых участников конкурса, вручив им именные призы. После объявления результатов конкурса, вручения призов и подарков, состоялся гала-концерт, на котором выступили народные артисты и любители песенной культуры.

Также в рамках программы праздничных мероприятий, в краеведческом музее Аларского района открылась выставка иркутских художников, посвящённая 95-летию со дня рождения заслуженного художника Бурятии Иннокентия Старикова «С любовью к людям и родной земле». На ней были представлены работы молодых художников — графиков и иллюстраторов, окончивших Иркутский художественный колледж. Центральное место экспозиции заняли семь подлинных работ Старикова в технике графика, иллюстрации к бурятским сказкам и национальному эпосу «Аламжи Мэргэн», выполненные в сложной технике цветная литография. Это «Мальчик с козлёнком», «Юный музыкант среди зверей», «Приключения двух мальчиков», «Аламжи Мэргэн в образе изюбря», «Агуу Гоохон. Бурятский эпос», «Батор пускает волшебную стрелу», «Хитрый Будамшу на быке».

Подлинные работы мастера удалось представить на выставке благодаря профессиональному сотрудничеству центра культуры коренных народов Прибайкалья с национальным музеем Усть-Ордынского Бурятского округа, Усть-Ордынской национальной библиотекой имени Хангалова, Иркутским областным художественным колледжем имени И.Л. Копылова. Директор национального музея Бурятии Татьяна Бороноева подарила краеведческому музею Аларского района высокоточную копию автопортрета художника. Изображение напечатали на холсте с полной цветопередачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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