В Новоселенгинске состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Николаю Бестужеву
16 апреля в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии пройдут мероприятия, посвящённые 230-летию со дня рождения декабриста Николая Бестужева.
В доме-музее декабристов откроется выставка «В потомках наше имя отзовётся». Экспозиция посвящена истории нескольких поколений, ведущих родословную от Николая Александровича Бестужева.
В доме культуры посёлка состоится презентация документального фильма «Остров-сказка» о судьбе купца, промышленника и миллионера Алексея Дмитриевича Старцева — сына Николая Александровича. Также на мемориальном комплексе пройдёт митинг «Над памятью время не властно». Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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Справка
Николай Александрович Бестужев родился 13 апреля 1791 года в Петербурге в дворянской семье. Известен не только как декабрист, но и как литератор, критик, историк флота, переводчик, путешественник, изобретатель, этнограф и художник.
Отбыв годы каторги, Бестужев жил на поселении в Селенгинске (ныне п. Новоселенгинск). Именно здесь декабрист составил себе славу просветителя забайкальских земель. Он занимался сапожным, ювелирным, токарным и часовым делом, создавал новую конструкцию хронометра. Во время Крымской войны разрабатывал конструкцию ружейного замка, создал «бестужевскую печь» и, совместно с братом Михаилом — двуколку «бестужевку». Бестужев проводил метеорологические, сейсмические и астрономические наблюдения, выращивал табак и арбузы, пытался организовать тонкорунное овцеводство. Умер 15 мая 1855 года в Селенгинске.
В Селенгинском районе Бурятии отпразднуют день рождения декабриста
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