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В Бурятии объяснили, как будут переписывать иностранцев

В Бурятии объяснили, как будут переписывать иностранцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Перепись будет безопасна в том числе для тех, у кого не всё в порядке

Перепись, которая состоится в этом году, охватит всё население страны на момент её прохождения. То есть участвовать в ней будут граждане как России, так и других стран. Сегодня в Бурятстате объяснили, как будет проходить перепись иностранных граждан.

Те, кто прибыл в Россию менее чем на год и постоянно проживают на территории другой страны, будут отвечать на вопросы сокращённого переписного листа – бланка «В». В нём всего семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.

Также как и граждане России, мигранты могут ответить на вопросы не только лично переписчику, но и на портале «Госуслуги», где все вопросы переписного листа будут переведены на 10 языков: башкирский, бурятский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, английский, китайский, корейский и узбекский. Для регистрации на портале необходимо иметь СНИЛС — его могут получить все иностранные граждане, работающие на территории России по трудовому договору, проживающие или временно пребывающие в стране.

СНИЛС выдается бесплатно, его можно получить самостоятельно, обратившись в многофункциональный центр «Мои документы», в территориальное отделение Пенсионного Фонда или через работодателя.

- Перепись абсолютно безопасна для всех, в том числе и в случае если у респондента не всё в порядке с документами. Переписчик не имеет права требовать показать ему какие-либо документы, ответы заполняет со слов участника переписи, а вся информация обобщается и никакие персональные данные не оказываются в распоряжении других ведомств. Никаких юридических последствий заполнение переписного листа не влечёт, - заверили в Бурятстате.

Справка:

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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