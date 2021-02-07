Выздоровели 92% заболевших с начала пандемии
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 7 февраля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 31 525. Из них 54% (16 727) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус выявили у 130 жителей Бурятии. Из них 109 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость в последнее время стабилизировалась. Длительное время фиксировалось в среднем по 150 заражённых ежедневно. На этой неделе в один день прирост стал 140 заражённых, а в последние дни фиксируется уже менее 140 больных.
За всё время выздоровели 29 006 человек, или 92%. В том числе накануне вылечились 118 пациентов.
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Вчера скончались ещё два человека. Всего же с начала пандемии коронавирус унёс жизни 681 больного.
В стационарах республики сегодня лежит 961 пациент с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 662. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65-ти – 19).
Занятость коечного фонда составляет 62 %.
Амбулаторное лечение проходят 877 пациентов с COVID-19. Наблюдается 508 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2664 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил снижение заболеваемости в Бурятии.
В Бурятии усилят проверку выполнения эпидемиологических правил по профилактике коронавируса в общественных местах в преддверии Сагаалгана.
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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