Ориентировщики Бурятии поделились планами на 2021 год

Кубок республики по спортивному ориентированию пройдёт в 11 этапов
В Бурятии стал известен предварительный план соревнований федерации спортивного ориентирования республики на 2021 год, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Среди лыжных дисциплин, как сообщалось ранее, первым соревнованием года станет тренировочный старт «Зимний Морозец», который пройдёт 6 февраля в Улан-Удэ. 21 или 22 февраля в селе Саган-Нур состоится лыжная гонка классика, а на 13 марта в посёлке Селенгинск запланирован чемпионат Бурятии по лыжным гонкам (классика). Кроме этого, не определена дата первенства Улан-Удэ по лыжным гонкам (спринт).
Программа 2021 года по кроссовым дисциплинам начнётся 3 апреля: в Кяхте пройдёт первый этап летнего кубка РБ и открытое первенство Кяхтинского района. 17 апреля в Гусиноозёрске проведут второй этап кубка, республиканское первенство и открытое первенство Селенгинского района. 3 мая в селе Тарбагатай состоятся третий этап кубка и открытое первенство Тарбагатайского района. На май намечено проведение всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут».
4-5 июня в селе Саган-Нур пройдут четвёртый этап кубка, чемпионат Бурятии по спортивному ориентированию. В июне или июле в Кижингинском районе возможно проведение XVIII республиканских летних сельских спортивных игр. 17-18 июля в селе Сухая могут состояться пятый этап кубка РБ, «Кубок Байкала» и открытое первенство Кабанского района. Также 31 июля-1 августа в посёлке Усть-Баргузин планируются шестой этап кубка и открытое первенство Баргузинского района.
14 августа в селе Таловка проведут седьмой этап кубка и открытое первенство Прибайкальского района. 12 сентября в Иволгинском районе ориентировщики соберутся на восьмой этап кубка и открытые соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Черняева. Не определена дата девятого этапа кубка и открытого первенства Заиграевского района в Заиграево. 25 сентября пройдут десятый этап и открытое первенство Улан-Удэ памяти А.И. Иванова. 17 октября в посёлке Селенгинск кубок Бурятии завершится чемпионатом республики по спортивному ориентированию «Гонка сильнейших».
Также в планах участие в зимних и летних чемпионатах и первенствах Дальневосточного федерального округа и всероссийских соревнованиях «Тропой шамана».
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Ориентировщики Бурятии поделились планами на 2021 год
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