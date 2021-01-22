 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

Ориентировщики Бурятии поделились планами на 2021 год

Ориентировщики Бурятии поделились планами на 2021 год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кубок республики по спортивному ориентированию пройдёт в 11 этапов

В Бурятии стал известен предварительный план соревнований федерации спортивного ориентирования республики на 2021 год, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Среди лыжных дисциплин, как сообщалось ранее, первым соревнованием года станет тренировочный старт «Зимний Морозец», который пройдёт 6 февраля в Улан-Удэ. 21 или 22 февраля в селе Саган-Нур состоится лыжная гонка классика, а на 13 марта в посёлке Селенгинск запланирован чемпионат Бурятии по лыжным гонкам (классика). Кроме этого, не определена дата первенства Улан-Удэ по лыжным гонкам (спринт).

Программа 2021 года по кроссовым дисциплинам начнётся 3 апреля: в Кяхте пройдёт первый этап летнего кубка РБ и открытое первенство Кяхтинского района. 17 апреля в Гусиноозёрске проведут второй этап кубка, республиканское первенство и открытое первенство Селенгинского района. 3 мая в селе Тарбагатай состоятся третий этап кубка и открытое первенство Тарбагатайского района. На май намечено проведение всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут».

4-5 июня в селе Саган-Нур пройдут четвёртый этап кубка, чемпионат Бурятии по спортивному ориентированию. В июне или июле в Кижингинском районе возможно проведение XVIII республиканских летних сельских спортивных игр. 17-18 июля в селе Сухая могут состояться пятый этап кубка РБ, «Кубок Байкала» и открытое первенство Кабанского района. Также 31 июля-1 августа в посёлке Усть-Баргузин планируются шестой этап кубка и открытое первенство Баргузинского района.

14 августа в селе Таловка проведут седьмой этап кубка и открытое первенство Прибайкальского района. 12 сентября в Иволгинском районе ориентировщики соберутся на восьмой этап кубка и открытые соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Черняева. Не определена дата девятого этапа кубка и открытого первенства Заиграевского района в Заиграево. 25 сентября пройдут десятый этап и открытое первенство Улан-Удэ памяти А.И. Иванова. 17 октября в посёлке Селенгинск кубок Бурятии завершится чемпионатом республики по спортивному ориентированию «Гонка сильнейших».

Также в планах участие в зимних и летних чемпионатах и первенствах Дальневосточного федерального округа и всероссийских соревнованиях «Тропой шамана».

Возрастное ограничение 0+
спорт Бурятия спортивное ориентирование соревнования кубок чемпионат Бурятии первенство Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой
В Забайкалье спасли собаку с простреленной мордой
Общество, 22.01.2021
У животного были раздроблены верхняя челюсть и зубы
В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации
В Бурятии военные отразили налёт «вражеской» авиации
Общество, 22.01.2021
Расчёты ЗРК «Бук-М2» ВВО провели учение по противовоздушной обороне
Ветеранским организациям Бурятии предоставят субсидии
Ветеранским организациям Бурятии предоставят субсидии
Общество, 22.01.2021
Размер субсидии составит один миллион двести тысяч рублей
В Чите появится молодёжный клуб реконструкторов
В Чите появится молодёжный клуб реконструкторов
Общество, 22.01.2021
Военно-исторической реконструкцией будут заниматься школьники города
В Иркутской области состоятся соревнования Специальной олимпиады
Общество, 22.01.2021
Отборочный этап проведут по лыжным гонкам и бегу на снегоступах
Молодые таланты Улан-Удэ поощрят премией мэра
Молодые таланты Улан-Удэ поощрят премией мэра
Общество, 22.01.2021
Лауреаты конкурса получат 30000 рублей
Забайкальский бегун вошёл в молодёжную сборную России
Забайкальский бегун вошёл в молодёжную сборную России
Общество, 22.01.2021
Игорь Кобелев стал призёром соревнований в Иркутске
В Иркутской области наградили мать защитника Отечества
В Иркутской области наградили мать защитника Отечества
Общество, 22.01.2021
Медаль «Матери Защитника Отечества» получила жительница посёлка Качуг
Прокуратура Бурятии напомнила об ответственности за незаконные митинги
Прокуратура Бурятии напомнила об ответственности за незаконные митинги
Общество, 22.01.2021
Прокуратура Бурятии разъяснила ответственность за нарушение законодательства о публичных мероприятиях
В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
В Бурятии участнице трудового фронта исполнилось 95 лет
Общество, 22.01.2021
Поздравления принимала жительница Кяхтинского района Агния Игумнова
Правительство направило 5 млрд на авиаперевозки в ДФО
Правительство направило 5 млрд на авиаперевозки в ДФО
Общество, 22.01.2021
Дополнительные субсидии пойдут на снижение тарифа для 450 тысяч билетов
В Бурятии зрителей хотят пустить на чемпионат России по борьбе
В Бурятии зрителей хотят пустить на чемпионат России по борьбе
Общество, 22.01.2021
Решение будет принято за несколько недель до начала крупного события
Байкальская горнолыжница завоевала медали в Швейцарии
Байкальская горнолыжница завоевала медали в Швейцарии
Общество, 22.01.2021
Варвара Ворончихина выступила на кубке Европы и первом этапе кубка мира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^