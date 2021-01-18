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В Улан-Удэ выступили против сравнивания рельсов с землёй

В Улан-Удэ выступили против сравнивания рельсов с землёй
Общество,  Фото:МУП "Управление трамвая"
В МУП «Управление трамвая» пояснили, почему трамвайные пути должны быть обособленными

Представитель МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева по итогам утреннего инцидента с парализованным движением трамваем поделилась, в чём опасность сровненных с землёй трамвайных рельсов.

- Под утро пошла позёмка, снег и ветер. Из-за таких погодных условий произошло заметание рельс и обесточивание вагона, трамваи буксовали на улице Гагарина. C 7.50 было закрыто движение на Шишковку. В 9.00 движение было восстановлено. На месте работали аварийная служба предприятия, дополнительный спецпоезд для очистки путей.
Данная ситуация ещё раз подтверждает тот факт, что трамвайные пути должны быть обособленные. В городе на остальных участках движение было без изменений. А на улице Гагарина совмещённое полотно с автомобильной дорогой. Снег утрамбовывается, возникают опасные снежные накаты. Трамвай по таким рельсам просто не поедет. Подобная совмещёнка имеется на участке около «Спутника» и на остановке Советская, - поделилась Марина Раднаева.

Она также отметила, что во всём мире делают акцент именно на развитие электрического транспорта.

- Я понимаю, что из «Фейсбука» малая часть пользуется общественным транспортом и у нас сильно автомобильное лобби. Но. Один трамвай перевезёт 100-150 человек. Необходимо развивать электрический транспорт, как это поняли и делают уже во всём мире. Автомобилизация - путь к большим пробкам и экологическим проблемам, - заключила представитель МУП «Управление трамвая».

Как сообщал «Байкал Daily», сегодня утром из-за позёмки, сильного ветра и снега замело трамвайные рельсы, был обесточен вагон. В итоге «встало» трамвайное движение на Шишковку.

Предложения сравнять трамвайные рельсы с землёй не раз звучали как от автомобилистов, так и от властей. Лет семь назад тогдашний министр транспорта Сергей Козлов предлагал новую полосу для автомобилей путём опускания трамвайных рельсов со «Спутника» до улицы Цивилёва. Проект положительно оценивал прежний глава Бурятии Вячеслав Наговицын, говоривший: «Неправильно, что целая полоса занимается трамваем, а он ходит один раз в 40 минут». Впрочем, планы в жизнь так и не воплотили.
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