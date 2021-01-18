В Улан-Удэ трамвайные рельсы замело снегом

В Улан-Удэ снегом засело трамвайные рельсы. Из-за этого было затруднено движение вагонов. Сегодня в утренний час «пик» многие горожане сообщали, что трамваи встали в центре города – от остановки «Мемориал Победы» до «Элеватора».
Сегодня ночью и днём в Улан-Удэ синоптики прогнозируют снег. Также снежная погода была днём ранее.
- Каждую ночь в зимнее время работает вагон снегоочиститель для уборки трамвайных путей. В эту ночь также была очистка путей произведена. Но из-за погодных условий, низкой позёмки, снега и ветра произошло заметание рельс и обесточивание вагона. В данное время вагоны буксуют на улице Гагарина. Закрыто движение на Шишковку. На месте работает аварийная служба предприятия, дополнительный спецпоезд для очистки путей, - прокомментировали в в МУП «Управление трамвая».
«Данная ситуация ещё раз подтверждает тот факт, что трамвайные пути должны быть обособленные. на остальных участках же нормально ездят. а тут на улице Гагарина совмещённое полотно с автомобильной дорогой. Снег утрамбовывается, возникают опасные снежные накаты и ледяные корки», - добавили в МУП «Управление трамвая».
Накануне в комитете городского хозяйства сообщали, магистрали и улицы очищают 4 грейдера, 7 тракторов-щёток, подсыпку выполнили 15 пескоразбрасывающих машин, погрузку снега вели роторный и лаповые снегопогрузчики, также работают 84 дворника.
Диспетчеры комбината по благоустройству отмечают, что оперативно справляются со всеми поступающими заявками от мастеров участков, ГИБДД, районных администраций и коммунальных служб. Количество заявок не превышает обычные значения.
Водители пескоразбрасывающих машин передают, что во время обильного снегопада подсыпанная дорога быстро заносится снегом. Также в комбинате по благоустройству подчёркивают, что в большинстве ДТП на городских дорогах происходило явное превышение скоростного режима в зимнее время, т.е. простыми словами, даже хорошо очищенная и подсыпанная дорога не удержит лихачей или любителей опасного вождения.