В Улан-Удэ трамвайные рельсы замело снегом

Сегодня ночью и днём в Улан-Удэ синоптики прогнозируют снег. Также снежная погода была днём ранее.





- Каждую ночь в зимнее время работает вагон снегоочиститель для уборки трамвайных путей. В эту ночь также была очистка путей произведена. Но из-за погодных условий, низкой позёмки, снега и ветра произошло заметание рельс и обесточивание вагона. В данное время вагоны буксуют на улице Гагарина. Закрыто движение на Шишковку. На месте работает аварийная служба предприятия, дополнительный спецпоезд для очистки путей, - прокомментировали в в МУП «Управление трамвая».







«Данная ситуация ещё раз подтверждает тот факт, что трамвайные пути должны быть обособленные. на остальных участках же нормально ездят. а тут на улице Гагарина совмещённое полотно с автомобильной дорогой. Снег утрамбовывается, возникают опасные снежные накаты и ледяные корки», - добавили в МУП «Управление трамвая».





Водители пескоразбрасывающих машин передают, что во время обильного снегопада подсыпанная дорога быстро заносится снегом. Также в комбинате по благоустройству подчёркивают, что в большинстве ДТП на городских дорогах происходило явное превышение скоростного режима в зимнее время, т.е. простыми словами, даже хорошо очищенная и подсыпанная дорога не удержит лихачей или любителей опасного вождения.





