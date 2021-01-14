Ещё одна семья в Бурятии получила пожарный извещатель

- Эти приборы доступны абсолютно всем категориям граждан и не требуют особых навыков для их установки. Пожарные рассказывают гражданам о принципе работы пожарных извещателей и показывает, как они работают в ходе пожарно-профилактических мероприятий, - сообщил начальник 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Сергей Петров.





По информации республиканского агентства ГО и ЧС

13 января мобильная группа Прибайкальского района Бурятии в составе работников пожарной охраны, представителей администрации района и сотрудников полиции посетила дом одинокой матери трёх детей.В её доме установили автономный пожарный извещатель.