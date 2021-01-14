В Улан-Удэ осуждённые отметили Старый Новый год

Осуждённые устроили театральное представление



В преддверии празднования Старого Нового года в колонии-поселения №3 УФСИН России по Бурятии прошло праздничное мероприятие.



Осуждённые, состоящие в театральном кружке, нарядились в сказочных персонажей и читали в стихах колядки, щедровки и посевалки.



После театрализованного представления состоялся конкурс рисунков и викторина на знание традиций и обычаев празднования Старого Нового года. Участникам мероприятия вручили праздничные призы, сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.



Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 31 декабря (13 января) на 1 января (14 января).

