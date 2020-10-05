Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра
Сотрудники филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Республики Бурятия» установили на своей территории ёмкость для пластика. За лето набралось шесть килограммов пластиковых бутылок. Их сдали в пункт приёма.
- И это вдвойне приятно. Мы убрали за собой мусор, а из него вторично изготовят нужные и полезные вещи. Мусорная проблема сейчас решается даже на уровне президента. А ликвидировать его нужно каждому персонально в местах его появления. Дома, на работе, на даче, в турпоходе… - отмечают в Центре защиты леса Бурятии.
В Центре защиты леса многие годы также стоит контейнер для сбора отработанных батареек.
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии собирают пластиковые бутылки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра
Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра
Несмотря на высокую зарплату, не у всех есть желание работать с ковидными больными
Также население начнут лечить в новом военном медцентре
Жителям сотых кварталов сделали перерасчёт за горячую воду и отопление
В ближайшие дни в республике станет ещё холоднее
Можно представить на конкурс рисунок, сувенир, видеопоздравление или костюм
В том числе родилась двойня
Активисты нашли несоответствие цены и качества Интернета в школах
Моноспектакль пройдёт в онлайн-формате
У птицы был повреждён перьевой покров
Кошка стала настоящей любимицей личного состава части
Осуждённые женщины показали таланты на творческом конкурсе
Читинские таможенники передали Нерчинскому краеведческому музею 14 старинных монет
Акция состоится 10 октября