Сотрудники Центра защиты леса Бурятии собирают пластиковые бутылки

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра



Сотрудники филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Республики Бурятия» установили на своей территории ёмкость для пластика. За лето набралось шесть килограммов пластиковых бутылок. Их сдали в пункт приёма.



- И это вдвойне приятно. Мы убрали за собой мусор, а из него вторично изготовят нужные и полезные вещи. Мусорная проблема сейчас решается даже на уровне президента. А ликвидировать его нужно каждому персонально в местах его появления. Дома, на работе, на даче, в турпоходе… - отмечают в Центре защиты леса Бурятии.



В Центре защиты леса многие годы также стоит контейнер для сбора отработанных батареек.







