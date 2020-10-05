Программа по возврату денег за туры по России продолжится до 10 января

Второй этап программы туристического кешбэка стартует 15 октября



В России продлена программа туристического кешбэка, которую реализует Ростуризм. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 30 сентября.



Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Таким образом, продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание для удобства тех, кто привык путешествовать самостоятельно.



Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. То есть, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники, и граждане смогут доступнее провести Новый Год и Рождество.



Условия второго этапа программы стали ещё более удобными и комфортными с учётом пожеланий туристов:

- В программе участвуют поездки от 2 ночей, что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные;

- Возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости;

- Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей.



Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.

