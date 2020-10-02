Соревнования начались сегодня, 2 октября
В Новосибирске начались матчи предварительного этапа первенства России по футболу среди женских команд Первой лиги зоны «Сибирь». Участие в нём принимает десять команд: «Бурятия» (Улан-Удэ), «Байкал» (Иркутск), «Чита» (Чита), «Енисей-2» (Красноярск), «Кузбасс-СШОР» (Кемерово), «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск), «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск), «Томь» (Томск), «Уфа» (Уфа) и «ЦСП КИВС» (Екатеринбург).
Напомним, что женская сборная Бурятии по футболу впервые участвует в первенстве России. В состав команды вошли следующие игроки:
1. Горбунова Елизавета (капитан)
2. Будашеева Анастасия (вратарь)
3. Матуева Софья (вратарь)
4. Сафонова Кристина
5. Рыбакова Александра
6. Гыргешкина Елена
7. Гылыкова Сэлмэг
8. Быкова Валерия
9. Воробьёва Виктория
10. Самойлова Валерия
11. Пикулина Алина
12. Ботмоева Елизавета
13. Цыренова Виктория
14. Воронина Кристина
15. Горбунова Екатерина
16. Барлукова Светлана
17. Делгер Аюна
18. Батожапова Юлия
19. Дмитриева Саран
20. Томилова Анастасия
Главный тренер - Царапкин Андрей Владимирович.
Второй тренер - Снегирёв Владимир Сергеевич.
Соревнования пройдут до 12 октября по системе: групповой этап плюс плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба женской сборной Бурятии по футболу.
Женская сборная Бурятии участвует в первенстве России
Общество, Фото:
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