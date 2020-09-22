Иркутянин лишился квартиры из-за долгов

Мужчина расплатился квартирой за заём и услуги ЖКХ



Житель Иркутска лишился квартиры из-за задолженности по займу и жилищно-коммунальные услуги. Квартиры передали на реализацию судебные приставы, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Мужчина задолжал в пользу физического лица в размере 644 тыс. рублей, а ещё 190 тысяч – управляющей компании за услуги ЖКХ.



- О возбуждении исполнительных производств должник был уведомлен должным образом. Также неплательщику были разъяснены последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке. Однако доводы были проигнорированы, в связи с чем судебный пристав составил акт описи и ареста двухкомнатной квартиры. Денежные средства от реализации двухкомнатной квартиры в микрорайоне Юбилейный Иркутска были перечислены взыскателям и в доход государства. Оставшаяся часть взысканной суммы переведена гражданину, - сообщили в службе судебных приставов.





