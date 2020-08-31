Дети росгвардейцев Бурятии стали лауреатами всероссийского конкурса

Дети отличились на конкурсе «Юный правозащитник»



Трое детей сотрудников и военнослужащих управления Росгвардии Бурятии приняли участие в конкурсе «Юный правозащитник», организованного Федеральной службой судебных приставов РФ, двое из них стали лауреатами.



Благодарственными письмами заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава генерал-лейтенанта внутренней службы Елены Захаркиной были награждены Андрей Соседкин и Анастасия Горбачева.



Андрей Соседкин подготовил работу на тему «Династия семьи Соседкиных на государственной службе». Андрей рассказал о трех поколениях своей семьи, которые служили и служат в управлении вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.



Анастасия Горбачева представила на суд жюри сочинение на тему «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи».



Заместитель начальника управления Росгвардии Бурятии полковник Василий Лосев вручил благодарственные письма и поздравил детей.



-.В своих работах вы затронули серьёзные и важные темы. Ведь история страны складывается из истории каждой отдельной семьи, - отметил полковник Василий Лосев.



