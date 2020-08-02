Военные из Улан-Удэ стали призёрами конкурса «Специальный маршрут»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Военные из Бурятии уступили бойцам из Можайска



В Подмосковном учебном центре «Можайск» состоялся финал Всеармейского конкурса полевой выучки подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут».



Звание чемпиона заслужила команда 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации из города Можайск. Второе место заняла команда Ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации из города Улан-Удэ, третье место - команда Главного ракетно-артиллерийского управления Сухопутных войск Российской Федерации из города Курск.



Конкурс проводился среди подвижных формирований различных видов и родов войск, выполняющих схожие задачи по доставке военных грузов в военных округах и флотах. В ходе соревнований команды выполняли задачу по транспортированию макета боеприпаса, преодолевая сложнейшие препятствия.



На торжественном закрытии конкурса капитаны команд, почётные гости, члены администрации города Можайск, а также военные руководители приняли участие в традиционной посадке деревьев на «Аллее боевого содружества» учебного центра.



Наградил победителей руководитель конкурса - начальник 12 Главного управления Минобороны России генерал-майор Игорь Колесников, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

